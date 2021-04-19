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Fenomenler elleriyle timsah yakaladı! İçinden çıkanlar görenleri şaşırttı

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Giriş: 19.04.2021 15:20
Güncelleme:19.04.2021 15:36
Son zamanlarda ilkel malzemeler ile ormanda yaşamak ve hayatlarını sürdürmek moda haline gelirken ortaya çıkan son görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Youtube'da yabancı bir kanalda iki arkadaş elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Fenomenler elleriyle timsah yakaladı! İçinden çıkanlar görenleri şaşırttı
Fenomenler elleriyle timsah yakaladı! İçinden çıkanlar görenleri şaşırttı
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