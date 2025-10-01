Fenomen Neslihan Güngen ilk kez hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 26 sanık, kara para aklama, naylon fatura ve rüşvet suçlamalarıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada, ağlayarak savunma yapan Neslihan Güngen suçlamaları reddetti. Sanıklar arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, mahkeme duruşmanın Silivri’de devam etmesine hükmetti. Hazırlanan iddianamede Güngen çiftine ayrı ayrı 154 yıla kadar hapis cezası istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN