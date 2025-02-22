Fenomen motokuryeden ilginç kar hikayeleri! Yaşadıklarını anlattı

Kar yağışı en çok, direksiyon başındakileri zorluyor malum. Motokuryeler de o grupta. Zor koşullarda, gidecekleri adrese sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar. Yahya Tecimen de onlardan biri. Bir video çekti, müşterilerinin ilginç isteklerini biraz da esprili bir dille anlattı. Sosyal medyada en çok beğeni alanlar listesine giren motokurye hem yaptığı paylaşımın hikayesini hem de daha fazlasını anlattı.

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