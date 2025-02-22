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Fenomen motokuryeden ilginç kar hikayeleri! Yaşadıklarını anlattı

Fenomen motokuryeden ilginç kar hikayeleri! Yaşadıklarını anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 10:24
Kar yağışı en çok, direksiyon başındakileri zorluyor malum. Motokuryeler de o grupta. Zor koşullarda, gidecekleri adrese sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar. Yahya Tecimen de onlardan biri. Bir video çekti, müşterilerinin ilginç isteklerini biraz da esprili bir dille anlattı. Sosyal medyada en çok beğeni alanlar listesine giren motokurye hem yaptığı paylaşımın hikayesini hem de daha fazlasını anlattı.
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Fenomen motokuryeden ilginç kar hikayeleri! Yaşadıklarını anlattı
Fenomen motokuryeden ilginç kar hikayeleri!
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