23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fenomen Banu Parlak serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı

Fenomen Banu Parlak serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2023 15:31
Sosyal medyada silahlı paylaşımı sonrası gözaltına alınan fenomen Banu Parlak, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan Parlak, gazetecilerden koşarak kaçtı.
Serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı
Serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı
Adana’da feci kaza kamerada! 1 ölü
Adana'da feci kaza kamerada! 1 ölü
Akran zorbalığı nedir?
Akran zorbalığı nedir?
Eyüpsultan’da toprak kaydı, 2 bina mühürlendi
Eyüpsultan'da toprak kaydı, 2 bina mühürlendi
İstanbul’a kar yağacak mı? İşte o cevap
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte o cevap
Jant üzerinde kaçış kamerada
Jant üzerinde kaçış kamerada
A Haber katliam evinde!
A Haber katliam evinde!
Fırtınada batan gemisinde ihmal
Fırtınada batan gemisinde ihmal
Gürültü tartışmasında katliam: 2’si çocuk, 5 ölü
Gürültü tartışmasında katliam: 2'si çocuk, 5 ölü
Asansör cinayetinde kan donduran detaylar
Asansör cinayetinde kan donduran detaylar
Kıtlığı engellemek bizim elimizde
"Kıtlığı engellemek bizim elimizde"
Ankara’da komşu dehşeti!
Ankara'da komşu dehşeti!
Daha Fazla Video Göster