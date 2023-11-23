23 Kasım 2023, Perşembe
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Fenomen Banu Parlak serbest kaldı adliyeden koşarak kaçtı
Sosyal medyada silahlı paylaşımı sonrası gözaltına alınan fenomen Banu Parlak, ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan Parlak, gazetecilerden koşarak kaçtı.