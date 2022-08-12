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Fenomen ayı 'Balkız' doğaya salındı

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Giriş: 12.08.2022 23:02
Düzce'nin Yığılca ilçesinde fazla bal tükettiği için fenalaşan ve fenomen haline gelen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 'Balkız' adı verilen ayıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" dedi.
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