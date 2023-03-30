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Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Enner Valencia takımla birlikte çalıştı...

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Giriş: 30.03.2023 09:53
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbaheçe'de Enner Valencia sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığı bulunan yıldız oyuncu derbi öncesi antrenmanlara başladı. Ayrıca Valencia çalışmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
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