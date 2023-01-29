Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Jayden Oosterwolde sarı lacivertli formayı giyecek

Süper Lig'de transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde İstanbul'a geldi. Oosterwolde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.