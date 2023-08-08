Fenerbahçe'den taraftarları üzen haber: Dünya yıldızı Tete'nin yeni adresi Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasından yaşanan transfer savaşı bitmek bilmiyor. Süper Lig'de son günlerde transferde hareketli günler yaşanırken, ezeli rakip Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda rekabete girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz saatlerde sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir haber duyurdu. Son dakika yapılan açıklamada; Tete'nin kulübe önerildiği ancak şartlar uymadığı için transferden vazgeçildiği aktarıldı.