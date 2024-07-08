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Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı! En üst düzeyde motivasyon

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 12:48
Büyük bir sansasyon yaratarak takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Takımın Avusturya'daki kampında açıklamalarda bulunan Mourinho, motivasyonunun en üst seviyede olduğunu söyledi.
Fenerbahçe’de Jose Mourinho rüzgarı!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı!
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