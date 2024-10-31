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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho idmanda sakatlandı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho idmanda sakatlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 15:01
Güncelleme:31.10.2024 15:01
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerin bugünkü antrenmanda teknik direktör Jose Mourinho, bir oyuncuyla çarpışarak sakatlandı.
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