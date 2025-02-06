06 Şubat 2025, Perşembe
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Felaketten adım adım hayata! Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor
6 Şubat 2023’te Türkiye Kahramanmaraş depremleri ile sarsıldı. 11 ili 14 milyonu insanı etkileyen asrın felaketinde 53 bin canımızı yitirdik. O günden sonra devlet ve millet el le vererek bölgeyi ayağa kaldırmak için mücadele ediyor. Deprem bölgesinde konutlar bir bir teslim ediliyor. Bölgelerden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.