Felaketten adım adım hayata! Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor

6 Şubat 2023’te Türkiye Kahramanmaraş depremleri ile sarsıldı. 11 ili 14 milyonu insanı etkileyen asrın felaketinde 53 bin canımızı yitirdik. O günden sonra devlet ve millet el le vererek bölgeyi ayağa kaldırmak için mücadele ediyor. Deprem bölgesinde konutlar bir bir teslim ediliyor. Bölgelerden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.

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