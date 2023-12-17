17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı

Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 16:43
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu havalanarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ilk duruşmasına katılan acılı aile sanığın cezalandırılmasını isterken, duruşmada dinlenen ve olaya 8’inci katta şahit olan tanık ise kazaya karışan aracın çok hızlı geldiğini bu sebeple kendisinin dahi aracı görmediğini söyledi.
Çanakkale’de yağış sonrası yazlıklar sular altında
Çanakkale’de yağış sonrası yazlıklar sular altında
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
Kazanın ardından çıkan kavga kamerada
Kazanın ardından çıkan kavga kamerada
Marketin önündeki ekmekleri atlar yedi
Marketin önündeki ekmekleri atlar yedi
Sakın bunu yapmayın!
Sakın bunu yapmayın!
Şampiyonlar Ligi için düğmeye basıldı!
Şampiyonlar Ligi için düğmeye basıldı!
Tekel bayi saldırısında flaş gelişme!
Tekel bayi saldırısında flaş gelişme!
Daha Fazla Video Göster