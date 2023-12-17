Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu havalanarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ilk duruşmasına katılan acılı aile sanığın cezalandırılmasını isterken, duruşmada dinlenen ve olaya 8’inci katta şahit olan tanık ise kazaya karışan aracın çok hızlı geldiğini bu sebeple kendisinin dahi aracı görmediğini söyledi.