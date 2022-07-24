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Feci kazadan yalnızca 2 dakika önce... Yürek yakan sosyal medya paylaşımı

İHA
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Giriş: 24.07.2022 18:06
Bolu’da bir aileyi darmaduman eden bir trafik kazası meydana geldi. TIR’a çarpan araçtaki 28 yaşındaki Semih Sert ve eşi 26 yaşındaki Sümeyra Sert yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Bursa’da defnedilirken hastanede olan minik kızlarının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Korkunç kazaya ilişkin boğazları düğümleyen ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Semih Sert’in doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilirken Sümeyra Sert’in ise kazadan sadece 2 dakika önce sosyal medyada bir video paylaştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
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