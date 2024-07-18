18 Temmuz 2024, Perşembe
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Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray Kaya hayatını kaybetti.