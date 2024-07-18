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Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

Feci kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 09:09
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazadan acı haber geldi, 15 yaşındaki Miray Kaya hayatını kaybetti.
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