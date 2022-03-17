17 Mart 2022, Perşembe
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Feci kazada can verdi! Hayali uçak mühendisi olmaktı
Kadıköy D-100 Karayolu Yenisahra geçişinde lüks otomobiliyle aşırı hız yapan 17 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Saltuk Buğrahan Demir, kontrolünü kaybettiği aracıyla bariyerlere çarptı. Lüks araç kullanılamaz hale gelirken, ehliyetsiz genç sürücü feci şekilde can verdi. Kazanın ardından Demir'in dayısı Şakir Kılıç açıklamlarda bulunurken, "Buğrahan tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı ama kaza onu bizden kopardı." ifadelerini kullandı.