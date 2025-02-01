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Feci kazada araç hurda yığınına döndü: Karı-koca hayatını kaybetti

Feci kazada araç hurda yığınına döndü: Karı-koca hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 19:42
Kırıkkale'de B.Y.'nin kullandığı 19 AEV 396 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Cevdet Aktepe (59) idaresindeki 18 AG 507 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cevdet Aktepe ve eşi Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü B.Y. (31) ve yolcu C.Y. (52) ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden karı-koca, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Feci kazada araç hurda yığınına döndü: Karı-koca hayatını kaybetti
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