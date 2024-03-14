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Fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı

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Giriş: 14.03.2024 11:55
Adana’da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.
Fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı
Fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı
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