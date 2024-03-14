14 Mart 2024, Perşembe
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Fazla yolcu kavgasında şoför yolcuya sopa ile saldırdı
Adana’da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, “Adamın üzerine mi çıkayım?” diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.