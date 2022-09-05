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Fazla kilosu başına dert oldu!

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Giriş: 05.09.2022 10:27
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare, görenleri hayrete düşürdü. Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.
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