Fazla kilosu başına dert oldu!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde fazla kilosundan rögar kapağındaki deliğe sıkışan fare, görenleri hayrete düşürdü. Sıkıştığı yerde çıkma çabasında olan fare bir müddet sonra kendi imkanlarınca sıkıştığı yerden çıkarak gözden kayboldu.