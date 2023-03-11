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Faylı köy, korkuyla yaşıyor: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

İHA
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Giriş: 11.03.2023 16:28
Gaziköy’deki mahalle sakinleri her gün korkuyla yaşıyor. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) bin 100 kilometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattı olarak biliniyor. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesen KAF, tek bir faydan oluşmadığı gibi pek çok parçadan oluşuyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesinden denizden çıkarak Saros Körfezi ve oradan da Yunanistan’a uzanıyor.
Faylı köy, korkuyla yaşıyor
Faylı köy, korkuyla yaşıyor
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