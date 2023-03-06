06 Mart 2023, Pazartesi
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Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü! 10 metre uzağa taşıdı
Son dakika haberleri... Hatay’da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.