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Fayın yıkıcı etkisi dehşete düşürdü! 10 metre uzağa taşıdı

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Giriş: 06.03.2023 09:12
Son dakika haberleri... Hatay’da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
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