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Fay kırığı köyü ikiye böldü! Evler 3 metre çöktü, yerleşim alanları Asi Nehri'ne sürüklendi

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 10:44
Hatay'ın Antakya ilçesinde Demirköprü Köyü’nden geçen fay köyü ikiye böldü. Evler 3 metre çöktü, yerleşim alanları Asi Nehri'ne sürüklendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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