22 Şubat 2023, Çarşamba
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Fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi
Son dakika haberleri... Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu. Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.