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Fay hattı sokakları kağıt gibi yırttı! Ekinözü'nde parke taşları söküldü, yerden termal su çıktı

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 10:33
11 ili vuran depremleri üreten fay hattı, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinden de geçiyor. Depremlerin ardından Ekinözü yer değiştirdi. termal su ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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