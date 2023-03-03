Fay hattı köyü bir metre yükseltti

Adıyaman'daki Askerhan köyünün bir kısmı fay kırığı nedeniyle yaklaşık 1 metre yükseldi. Bir kamyonetin arkasının havada kalması ise yükselmenin boyutunu gözler önüne serdi. Köydeki çok sayıda ev fay kırığı nedeniyle yerle bir oldu.

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