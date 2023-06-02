02 Haziran 2023, Cuma
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'Faul' cinayetinin sanığı hakim karşısına çıktı
Tutuklu yargılanan Osman Ç. ise SEGBİS ile bağlandığı duruşmadaki ifadesinde, "Ben o gün Beştepeler'de arkadaşlarımla beraberdim. Telefonla Fahri Ç.’nin eşinin aradığını Erenlerin kavga ettiğini söyleyince o sinirle hemen arabaya atlayıp mahalleye Erenlerin evinin sokağına girdim. Kalabalığı görünce dağıtmak adına bir el havaya ateş ettim. O sırada evin içinden kalabalık bir şekilde taş, sopa ellerinde üstüme saldırdılar. O arada arabadan tüfeği aldım, bir el daha sıktım. O sırada kalabalık üstüme gelince ben oradan uzaklaştım. Sonrasında Eren’in öldüğünü öğrendim. Amacım bilerek kimseyi öldürmek değildi. 13 aydır cezaevindeyim, bilerek isteyerek yapmadım. Sadece havaya ateş ettim, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Pompalı tüfekle öldürülen Eren K.'nin ailesi; suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.