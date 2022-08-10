10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Fatsa'da işçiler arasında fındık kavgası! Çok sayıda yaralı var
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle fındık işçileri arasında kavga çıktı. Karşılıklı tüfeklerin de ateşlendiği kavgada 12 kişi yaralandı.