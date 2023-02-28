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Fatma Teyze'nin Başkan Erdoğan sevgisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2023 09:46
Güncelleme:28.02.2023 09:47
Kahramanmaraş'ta 96 yaşındaki Fatma Bulut, depremden ailesinin yardımıyla kurtuldu. Çadır kente yerleştirilen Fatma Bulut'un şimdi tek bir isteği var, o da Başkan Erdoğan'ı görmek.
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