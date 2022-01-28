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Fatma Girik Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı

DHA
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Giriş: 28.01.2022 17:11
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve Şişli eski Belediye Başkanı Fatma Girik'in cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Adliye Camisi'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
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