15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy'de dehşet

Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kadıköy'de dehşet

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 16:54
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Tartıştığı 38 yaşındaki Fatma Duygu Özkan'ı 4. katın penceresinden atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Avukat Doğan C.G. yakalandı. Gözaltına alınan Doğan C.G. ifadesinde 'Benim arkam dönük olduğu sırada salonun penceresinden kendi atladı' dedi. Özkan'ın apartmana girdiği anlar ve Doğan C.G.'nin gözaltına alınması ait görüntüler ortaya çıktı.
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
Fatma Duygu Özkan’ın son görüntüsü
İzmir’de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
İzmir'de kentsel dönüşüm skandallar bitmiyor
8 ekolojik köprüden biri İstanbul’da
8 ekolojik köprüden biri İstanbul'da
Basra sıcakları sürecek mi?
Basra sıcakları sürecek mi?
Sümela Manastırı’nda ayin
Sümela Manastırı'nda ayin
İBB’ye bağlı İSTAÇ’ta grev hazırlığı
İBB'ye bağlı İSTAÇ'ta grev hazırlığı
Karadağlı’ya sanatçılardan linç girişimi!
Karadağlı'ya sanatçılardan linç girişimi!
Siirt’te orman yangını!
Siirt’te orman yangını!
Motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade
Motosikletli magandadan çileden çıkartan ifade
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
Siirt’te orman yangını!
Siirt’te orman yangını!
Daha Fazla Video Göster