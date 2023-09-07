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Fatih’te yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

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Giriş: 07.09.2023 17:10
Olay, geçtiğimiz günlerde Zeyrek Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddialara göre, sokağın başında birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen 3 kişi, içerisinde aile bulunan diğer otomobilin yanına gitti. Karşılıklı hakaretlerin edildiğini duyan mahalleli olaya müdahil oldu. Mahallelinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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