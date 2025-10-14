Fatih’te uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli yakalandı

14 Ekim 2025, Salı

Giriş: 14.10.2025 16:08
Fatih’te uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüpheliyle birlikte 1 kilogram 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ali A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
