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Fatih'te tekerlekli sandalye ile gelip eski eşini vuran saldırgan adliyeyeye sevk edildi

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Giriş: 28.12.2023 13:45
Fatih'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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