Fatih'te taksi sürücüsü yolcusundan 25 bin 250 lira ücret aldı

Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç ise, 15 gün süre ile trafikten men edildi.