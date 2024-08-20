Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

Fatih’te yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ve taksi şoförü arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darp ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.