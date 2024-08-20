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Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 15:14
Fatih’te yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ve taksi şoförü arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darp ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler
Sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler
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