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Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı

İHA
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Giriş: 01.06.2022 09:30
İstanbul Fatih'te 2 kişi ellerindeki satırla ve bıçakla etrafa saldırdı. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen saldırganlardan biri bacağından vurularak yakalanırken diğer saldırgan olay yerinden kaçtı.
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