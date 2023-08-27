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Fatih'te otoparka silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Giriş: 27.08.2023 18:36
Fatih'te daha önce tehdit notları bırakılan otoparka silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibinin bacağından yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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