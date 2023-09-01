01 Eylül 2023, Cuma
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Fatih'te otelde yangın paniği! Dumanlar yükseldi turistler sokağa döküldü
Son dakika haberi | İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın sonrası otelden bir anda dumanlar yükselirken, konaklayan turistler adeta şoka girdi. Camlara çıkan ve sokağa dökülen turistler büyük korku ve panik yaşarken, otel boşaltıldı.