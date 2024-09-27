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Fatih'te ölümün teğet geçtiği anlar! Üzerine cam düştü

Fatih'te ölümün teğet geçtiği anlar! Üzerine cam düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 19:15
İstanbul Fatih'te kaldırımda duran adam arkadaşlarıyla sohbet ederken yukarıdan üzerine cam çerçeve düştü. Ölümün teğet geçtiği o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Ölümün teğet geçtiği anlar!
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