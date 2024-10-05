Fatih’te öldürülen İkbal’e acı veda! Kardeşinin feryadı yürekleri dağladı: Benim bir tane ablam vardı sana ne yaptılar?

Dün Semih Çelik tarafından yarım saat arayla iki kız vahşice öldürülmüştü. Fatih’te surlarda öldürülen İkbal Uzuner bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin feryadı ise yürekleri dağladı. İşte o acı veda...

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