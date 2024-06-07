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Fatih'te öğretmenin öldürülmesinde "kan davası" şüphesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 13:00
Güncelleme:07.06.2024 13:02
Fatih'te öğretmenin silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın olay yerinden taksici ağabeyi tarafından kaçırıldığı öğrenilirken, cinayetin geçtiğimiz yıl şüphelilerin babalarının öldürülmesi nedeniyle işlenmiş olabileceği taraflar arasında kan davası olduğu iddia edildi. Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda 72 ABU 931 plaka aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş edildi. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, daha sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yanmıştı.
Fatih’te öğretmenin öldürülmesinde kan davası şüphesi
Fatih'te öğretmenin öldürülmesinde "kan davası" şüphesi
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