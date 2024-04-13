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Fatih’te müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı

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Giriş: 13.04.2024 13:34
Fatih’te bir telefoncuya giden şüpheli, müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çalarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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