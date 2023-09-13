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Fatih’te motosiklet İETT otobüsüne çarptı! Hamile kadın otobüsün altında kaldı
İstanbul Fatih'te, İETT otobüsü, motosiklet ile minibüsün karıştığı trafik kazasında motosiklette seyahat eden hamile bir kadın ağır yaralandı.
Kaza, Fatih Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Motosikletli Yasin Levent, arkasında oturan yakını ile birlikte ilerledikleri sırada önlerinde duran İETT aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerken motosikletin arkasında oturan hamile kadın, İETT otobüsünün altında kaldı ve ağır yara aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.