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Fatih’te korkutan skuter kazası: 2 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 10.08.2023 11:44
Fatih'te motosiklet ile skuter kafa kafaya çarpıştı. Skuterda bulunan 2 çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü önce kızların yanına koştu ardından motosikletine binip olay yerinden kaçtı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih’te korkutan skuter kazası
Fatih’te korkutan skuter kazası
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