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Fatih'te korkunç olay! 2 katlı metruk bina çöktü

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Giriş: 21.02.2023 11:53
Fatih 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü
Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü
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