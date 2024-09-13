Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir bina çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği olaya ilişkin "Metruk bina 23.10 sıralarında çöktü.İlk belirlemelere göre bina boş, altında kalan yok. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı. Öte yandan çöken 3 katlı bina ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.