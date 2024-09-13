13 Eylül 2024, Cuma
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Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir bina çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valiliği olaya ilişkin "Metruk bina 23.10 sıralarında çöktü.İlk belirlemelere göre bina boş, altında kalan yok. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.