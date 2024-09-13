13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var

Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2024 00:39
İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir bina çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Valiliği olaya ilişkin "Metruk bina 23.10 sıralarında çöktü.İlk belirlemelere göre bina boş, altında kalan yok. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Fatih'te korku dolu anlar! Bina çöktü 1 yaralı var
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber’de...
Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de...
Şarampole yuvarlandı hurda yığınına döndü!
Şarampole yuvarlandı hurda yığınına döndü!
Metrobüs faciasından kıl payı dönüldü!
Metrobüs faciasından kıl payı dönüldü!
Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
Seyir halinde olan araç alev alev yandı!
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
115 sahte altını piyasaya süreceklerdi
115 sahte altını piyasaya süreceklerdi
İETT otobüsleri birbirine girdi!
İETT otobüsleri birbirine girdi!
Maden ocağında deprem tatbikatı!
Maden ocağında deprem tatbikatı!
Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı
Direnaj sistemi çukurunda göçük! 1 kişi göçük altında kaldı
Salim Güran’ın 5 kez aradığı sır kişi A Haber’de
Salim Güran'ın 5 kez aradığı sır kişi A Haber'de
Acarlar Longozu yeniden hayat buldu
Acarlar Longozu yeniden hayat buldu
Daha Fazla Video Göster