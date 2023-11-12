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Fatih'te kedileri toplayıp zarar veren şahıs kamerada

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Giriş: 12.11.2023 18:03
Olay, geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı. Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı. Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığın tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikâyetçi oldu.
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