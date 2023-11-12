12 Kasım 2023, Pazar
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Fatih'te kedileri toplayıp zarar veren şahıs kamerada
Olay, geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, dükkanının bulunduğu yerdeki kedileri toplamaya başladı. Daha sonra bu durumdan şüphelenen vatandaşlar, kediyi toplayan kişiyi takip etmeye başladı. Takipleri sonrasında kişinin kedileri topladığın tespit eden vatandaşlar, polis merkezine giderek kişiden şikâyetçi oldu.