12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Fatih'te inşaat bekçisine "geçmiş olsun" dayağı
Fatih'te otomobiliyle hızla sokağa giren iki kişi kaza yaptı. Kaza yapanlar gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" diyen 60 yaşındaki inşaat bekçisi feci şekilde dövüldü.