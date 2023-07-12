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Fatih'te inşaat bekçisine "geçmiş olsun" dayağı

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Giriş: 12.07.2023 12:51
Fatih'te otomobiliyle hızla sokağa giren iki kişi kaza yaptı. Kaza yapanlar gençlerin yanına giderek "geçmiş olsun" diyen 60 yaşındaki inşaat bekçisi feci şekilde dövüldü.
Fatih’te inşaat bekçisine geçmiş olsun dayağı
Fatih'te inşaat bekçisine "geçmiş olsun" dayağı
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