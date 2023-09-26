Fatih'te İETT şoförü ile yolcu kavga etti! Silahlar çekildi tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile yolcu arasında "fazla yolcu aldın" tartışması çıktı. Otobüsten inen yolcu havalı tabanca çekerken, şoför ise tekme ve yumruk attığı yolcuyu kovaladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı..