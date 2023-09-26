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Fatih'te İETT şoförü ile yolcu kavga etti! Silahlar çekildi tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Giriş: 26.09.2023 15:35
İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile yolcu arasında "fazla yolcu aldın" tartışması çıktı. Otobüsten inen yolcu havalı tabanca çekerken, şoför ise tekme ve yumruk attığı yolcuyu kovaladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı..
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