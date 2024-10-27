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Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Fatih'te hastane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 01:50
Fatih'te bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Fatih’te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yangını!
Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangını!
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